Милевский: На матчи чемпионата Беларуси не приходит столько людей, сколько было в игре против Динамо

Украина

Форвард рад был встрече со своим бывшим клубом.

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский поделился впечатлениями от встречи против своего бывшего клуба Динамо Киев. Команды провели товарищеский поединок на сборах в Турции.

"Какой принципиальности был матч? Тяжело сказать. Мы 20-го только начали тренировки. Это скорее обычный товарищеский матч. Я поздравляю Динамо Киев с победой".

"На данном этапе они сильнее нас. У них лучше движение. Те ошибки, которые мы допускаем, они не допускают. Поэтому я считаю, что они заслуженно выиграли".

Милевский прокомментировал свою эмоциональность в игре против родного киевского клуба, а также факт того, что несмотря на статус товарищеского, этот поединок собрал достаточное количество зрителей на стадионе.

"У меня глаза горят всегда. Сегодня не получилось обыграть их, может еще предоставится шанс сыграть".

"На матчи чемпионата Беларуси иногда не приходит столько людей, сколько было сегодня", — признался Милевский в интервью телеканалу Футбол.

Вашему вниманию видеообзор матча киевлян и брестчан.