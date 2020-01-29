Украина

Молодой полузащитник будет играть и за третий львовский клуб.

Хавбек Андрей Бусько стал игроком ПФК Львов, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с игроком рассчитан на три года.

Бусько уже присоединился к ПФК Львов на сборе в Турции. Он может дебютировать за команду Егише Меликяна 3 февраля в спарринге против Войводины из Сербии.

Бусько с 2010 года занимался в СДЮШОР Карпаты, а в июле 2017 дебютировал в Премьер-лиге в игре против Динамо Киев. ПФК Львов будет третьим львовским клубом для Бусько, ведь ранее он играл за Рух на правах аренды.

Этой зимой ПФК Львов подписал контракты с защитником Жоэлем Бопесу и вратарем Германом Пеньковым.