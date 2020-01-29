Украина

Игрок "горняков" считает, что команда продолжает набирать кондиции.

Защитник Шахтера Игорь Кирюханцев поделился своим мнением о поражении от сербского Пролетера (0:1) в контрольном поединке.

"Могли сыграть лучше, но так получилось, что уступили. Да, может, в стартовые минуты кто-то еще не совсем проснулся, но затем все втянулись в ритм.

Первый сбор подходит к концу, впереди второй этап подготовки. Продолжаем набирать кондиции, и ближе к официальным поединкам будем готовы полностью", – приводит слова Кирюханцева официальный сайт клуба.

Желаете узнавать главные новости о Шахтере первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!