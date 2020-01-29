Украина

Полузащитник луганчан подвел итоги первого тренировочного сбора.

Заря в товарищеском поединке обыграла Воджовац благодаря голам Юрченко и Леднев. Богдан прокомментировал тот поединок и первые сборы в целом.

"Хорошая игра. То, что на тренировках наигрывали, то у нас и получалось. Связи наигрывали, поймали хороший тонус. Обидно не забить пенальти, но хорошо, что собрался и забил потом. Хорошие сборы, проделали много работы. Чувствуется, что ноги стали сильнее. На втором сборе будет полный порядок. Нравится, что играем в свой футбол и будем настаивать на этом.

Настроение? Всегда шикарное. Коллектив у нас хороший, это ни для кого не новость. Четырех дней для отдыха точно хватит. Будем скучать, чтобы на тренировку попасть", — сказал Богдан Леднев.

На Football.ua доступен полный список товарищеских матчей украинских клубов.