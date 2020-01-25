Украина

Заря сыграла вничью в спарринге на сборах.

Очередной контрольный матч на сборе в Турции Заря провела против польского Пяста и завершила его нулевой ничьей.

Обе команды старались действовать аккуратно и практически не ошибались, поэтому забитых мячей зрители не увидели.

Заря — Пяст 0:0

Заря: Махарадзе, Тымчик, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Леднев (Мильченко, 75), Цвек (Чайковский, 82), Хомченовский (Кочергин, 40, Цыганикс, 60), Кабаев (Перович, 70), Лунев (Белоцерковец, 42).

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