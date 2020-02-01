Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием днепрян.

Днепр-1 проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Дмитрия Михайленко в этом матче станет чешская Сигма.

Матч Днепр-1 – Сигма состоится в субботу, 1 февраля, и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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