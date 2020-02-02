Украина

Луганчане проведут вторую часть подготовки к весенней части сезона.

Заря отправилась на второй учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Самолет с делегацией луганчан вылетел в Турцию, где команда будет готовиться до 15 февраля.

Главный тренер Виктор Скрипник взял с командой следующих футболистов:

Голкиперы: Заури Махарадзе, Никола Василь, Даниил Хмеловский;

Защитники: Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Джоель Абу Ханна, Лазио, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный;

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Артем Мильченко;

Нападающие: Владислав Кабаев, Максим Лунев, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Михайло Перович.

На втором сборе Заря планирует провести три спарринга: Ордабасы (6 февраля), Железничар (10 февраля), Торпедо-БелАЗ (14 февраля).

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