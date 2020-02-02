Украина

"Горняки" вылетели в Турцию на вторую часть подготовки.

Шахтер отправился в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Главный тренер Луиш Каштру взял с командой 27 футболистов:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

Не отправились с "оранжево-черными" защитник Назарий Муравский и полузащитник Михаил Мудрик. Также не будет принимать участие в подготовке полузащитник Манор Соломон, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

Зато вместе с командой отправился бразильский защитник Витао, который пропустил первый сбор.

Ранее сообщалось, что на втором сборе Шахтер проведет четыре спарринга.

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