Украина

Боснийский клуб обыграл "львов" со счетом 1:0.

В товарищеском поединке на тренировочном сборе в Турции Карпаты уступили боснийскому Тузла Сити со счетом 0:1. Гол на 27-й минуте поединка забил Арежина.

Карпаты – Тузла Сити 0:1

Гол: Арежина, 27

Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халл (Гиоргадзе, 46), Веремиенко (Слива, 62), Якимец, Клец (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46, Бойчук, 68).

Тузла Сити: Фейжич, Морріс, Ефендич, Лекович, Кожич, Хасанович, Хаджанович, Арежина, Црнкич, Кулович, Баджи.

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