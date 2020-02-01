Украина

Наставник Карпат высказался о спарринге против Середи.

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился эмоциями после разгромной победы своей команды в товарищеском поединке против словацкой Середи (3:0).

Украинский специалист считает, что в игре его подопечных наблюдаются улучшения.

"Хороший спарринг. Середь — крепкая команда, у них тяжелые и габаритные футболисты. Мы сегодня выглядели более динамично, получалось взаимодействие в атаке и обороне, поэтому двигаемся дальше".

"Результатом я доволен, однако по игре есть несколько вопросов. Я вижу прогресс, но нам еще нужно много работать. Это сборы, результат может быть какой угодно, поэтому я доволен тем, что мы сегодня одержали победу, но еще раз повторюсь — нам нужно еще много работать".

"В матче со Слованом было более качественное поле, был полив, поэтому газон был очень быстрым. Сегодня же матч проходил при ветреной погоды, что повлияло на качество работы с мячом. Поле было тяжеловатым, однако обе команды находились в равных условиях, мы с этим справились, поэтому ребята молодцы".

"Этим вторым спаррингом мы завершили наш недельный микроцикл и для меня самое главное, что сегодня никто в игре не получил травму, так как были нагрузки, и я уже вчера видел, что ребята были довольно уставшие, поэтому переживал, что кто-то может получить травму. Хорошо, что этого не случилось. Завтра нас ожидает выходной и после этого мы продолжим свою подготовку к весенней части УПЛ в Турции", — приводит слова Санжара официальный сайт Карпат.

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