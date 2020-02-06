Украина

Юношеская команда "бело-синих" одержала разгромную победу на зимнем сборе.

Динамо U-19 одержало победу над сверстниками из Аланьяспора со счетом 8:0 в последнем контрольном поединке на зимнем сборе в Турции. Дублем в составе киевлян отметился полузащитник Георгий Цитаишвили.

Динамо U-19 – Аланьяспор U-19 8:0

Голы: Цитаишвили, 40, 79, В. Волошин, 43, Исаенко, 62, 68, Биловар, 82 (пен.), Близниченко, 86, Мащенко, 90.

Динамо U-19: Нещерет, Скорко (Ярош, 72), Биловар, Забарный (Дьячук, 76), Вивчаренко, Билошевский (Окоро, 67), В. Волошин (Н. Волошин, 85), Надольский (Бодня, 56), Цитаишвили (Мащенко, 80), Шулянский (Близниченко, 70), Исаенко (Ванат, 70).



Матчем с Аланьяспором Динамо U-19 завершило подготовку ко встрече с Динамо Загреб в плей-офф раунде Юношеской лиге УЕФА, которая состоится 12 февраля в Киеве.

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