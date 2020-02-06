Кудрик — о матче с Тузлой: В официальных матчах нельзя допускать такие ошибки

Украина

Молодой кипер подчеркнул, что команде предстоит устранить еще множество ошибок.

Вратарь львовских Карпат Олег Кудрик дал оценку игры команды в товарищеском поединке против боснийской Тузла Сити (0:1).

"Считаю, что мы провели неплохую игру. Где помешали погодные условия, прежде всего сильный ветер. Ошиблись при розыгрыше мяча и пропустили гол. И если в товарищеских матчах еще можно делать такие ошибки, то в официальных поединках это не допустимо. Мы пытались играть низом, так как целенаправленно и точно отдать передачи верхом было очень трудно из-за погодных условий", — цитирует Кудрика официальный сайт "зелено-белых".

"Соперник меня ничем не удивил, считаю, что если бы мы были физически подготовлены еще лучше, то должны были бы спокойно одержать победу, тем более, что имели прекрасные моменты для взятия ворот", — заключил голкипер.

О данном поединке также высказался главный тренер Роман Санжар.