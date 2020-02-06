В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе Динамо без проблем разгромило Стремсгодсет.

Особого внимание заслуживает гол крайнего полузащитника киевлян Карлоса де Пены. Уругвайскому футболисту удался точный удар со своей половины поля.

К слову, на одном из тренировочных поединках внутри команды вингер сумел забить красивый гол ударом через себя.