Украина 06 февраля 2020, 18:40 Де Пена отметился очередным шедевром, забив со своей половины Уругваец крайне продуктивно проводит тренировочный сбор. Карлос де Пена, фото Динамо 06 февраля 2020, 18:40 В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе Динамо без проблем разгромило Стремсгодсет. Особого внимание заслуживает гол крайнего полузащитника киевлян Карлоса де Пены. Уругвайскому футболисту удался точный удар со своей половины поля. Карлос де Пена продовжує забивати шедеври 👏 Цього разу гол зі своєї половини поля ⚡️ pic.twitter.com/jWKxm9RngJ — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 6, 2020 К слову, на одном из тренировочных поединках внутри команды вингер сумел забить красивый гол ударом через себя. Люди Карлос Де Пена Команды Динамо Киев Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте