Украина

Уругваец крайне продуктивно проводит тренировочный сбор.

В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе Динамо без проблем разгромило Стремсгодсет.

Особого внимание заслуживает гол крайнего полузащитника киевлян Карлоса де Пены. Уругвайскому футболисту удался точный удар со своей половины поля.

Карлос де Пена продовжує забивати шедеври 👏



Цього разу гол зі своєї половини поля ⚡️ pic.twitter.com/jWKxm9RngJ — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 6, 2020

К слову, на одном из тренировочных поединках внутри команды вингер сумел забить красивый гол ударом через себя.