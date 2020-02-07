Тренер Атлетика: Подобные вечера укрепляют нашу философию

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Наставник отметил хорошую командную работу.

Главный тренер Атлетик Бильбао Гаиска Гаритано прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Кубка Испании над Барселоной (1:0).

"Это была невероятная командная работа. Во втором тайме Барселона нас прижала, потому что в этой команде очень хорошие игроки, но мы не сдались и выдержали непростой период. Нас непросто обыграть. Я очень рад за наших болельщиков, этот гол – для всех. Подобные вечера укрепляют нашу философию, даже несмотря на сложности. У нас есть гордость, поддержка и команда, которая всегда мчится вперед", — приводит слова наставника Marca.

"После гола Уильямса я обрадовался и подумал в первую очередь о том, что дополнительного времени не будет, что довольно справедливо, учитывая то, как мы прессинговали весь матч".

Вашему вниманию видеообзор матча Атлетик — Барселона.