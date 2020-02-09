Украина

Также наставник рассказал, что нагрузки на сборах снижаться пока не будут.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своими мыслями после победы команды над Борацем (4:1) в контрольном поединке на турецком сборе.

"Сегодня команда воплотила в контрольном поединке то, над чем мы работали на тренировках. Естественно, мы тренируем, то, что может нам пригодиться в игре. В матче с Борацем удалось реализовать свои моменты, но нужно говорить об игре в целом. Это был хороший спарринг, на поле было много борьбы, особенно в первом тайме, когда команда соперника еще была свежей и давала хорошее сопротивление и заставляла нас двигаться", — говорит Михайлчиченко.

Тренер рассказал чего ожидать игрокам от продолжения сборов.

"Мы приехали сюда работать, поэтому нагрузки снижаться, конечно же, не будут. Но определенные коррективы, естественно, будут внесены, поскольку нам еще нужно провести три матча. Так что будут различные виды и тренировок, и игр".

В игре против боснийцев не сыграл Виталий Буяльский.

"У него небольшое повреждение – ничего серьезного, просто ушиб, но мы надеемся, что завтра-послезавтра он уже вернется в общую группу".

В завершении Михайличенко рассказал, какие тактические особенности в атаке тренерский штаб пытается привить команде.

"Стараемся атаковать обоими флангами и максимально разнообразить нашу игру. Когда это получается, когда соперник не успевает перекрыть зоны, возникают моменты и угрозы. Так что повторюсь, играть только левым флангом, только правым или только через центр мы не даем, поскольку нам нужно разнообразие в атаке и использование обоих флангов, кроме того, сегодня мы забили мяч с середины поля, это сделал Момо (Мохаммед Кадири, — прим.). Естественно, чем больше этого разнообразия, тем сложнее для соперника".

Напомним, накануне к работе в общей группе вернулся Артем Шабанов.

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