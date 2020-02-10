Украина

Даниэль Романовский рассказал, как оказался в составе "олимпийцев" и о своем прозвище в команде.

Новичок Олимпика рассказал об амбициях в футболе, как оказался в клубе и как его принял коллектив.

"Мой агент рассказал мне, что Олимпик ищет футболиста на позицию инсайда, и я заинтересовался этой возможностью, поскольку хорошо знаю о силе украинского чемпионата. Украинские гранды, Динамо и Шахтер, из года в год выступают в еврокубках. Олимпик тоже находится далеко не на последних ролях в чемпионате и борется за попадание в Лигу Европы. В свое время в Украине выступал такой литовский футболист как Саулюс Миколюнас. Мы знакомы. Он выступал в киевском Арсенале и хорошо отзывался об уровне футбола в Украине".

Об амбициях

"Чем бы ты не занимался, в жизни нужно всегда двигаться наверх! Сейчас моя цель прогрессировать и заиграть в украинском чемпионате, но я не скрываю, что мечтал бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы. Особенно меня привлекает Испания. Я с детства болел за мадридский Реал. А моим кумиром был Рауль".

Об адаптации

"Проблем с адаптацией не было никаких, ведь языкового барьера нет. Все ребята очень веселые, много шутят. Балашов уже придумал мне кличку. Называет меня "евробляхой". Знаю, у вас не так давно полстраны было наводнено автомобилями из наших краев", — приводит слова Романовского официальный сайт Олимпика.

Ранее Олимпик объявил о подписании Литвина и Баланюка.

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