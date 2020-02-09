Украина

Игрок готовится к сезону с донецким клубом.

Бывший защитник Зари Дмитрий Литвин прибыл на просмотр в Олимпик, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский центрбек присоединился к "олимпийцам" на тренировочном сборе в Турции и вместе с командой готовится ко второй половине сезона.

Литвин покинул Зарю в середине января, расторгнув контракт по обоюдному согласию. Ранее 23-летний игрок находился на просмотре в Колосе.

В текущем сезоне Литвин не выходил на поле в составе луганского клуба.

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