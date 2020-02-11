Украина

Генеральный директор Шахтера прокомментировал трансферные слухи около бразильца.

После несостоявшегося перехода в Милан Тайсон с завидной регулярностью публикует неоднозначные посты в социальных сетях. Может быть, бразилец намекает на то, что его не отпускают из стана чемпиона Украины. Сергей Палкин, генеральный директор "горняков", прокомментировал происходящее.

"Мне сложно комментировать, потому что, на самом деле, те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, они двойственны, и порой непонятно, к чему они относятся вообще. У нас есть контракт с ним. Также в контракте есть прописная сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем сопряженным людям очень давно, поэтому, если бы за него готовы были заплатить эту сумму, вопросов никаких не было бы, разговоров бы не было.

Если заинтересованные в нем клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон получает солидную, серьезную заработную плату, поэтому, скажем так, гневить бога ему нечего здесь. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно играть и выполнять", – сказал Сергей Палкин Телеканалу Футбол.

Напомним, что ранее генеральный директор Шахтера заявил, что никакого усиления команда проводить не будет.