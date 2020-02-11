Украина

Бразилец поделился впечатлениями от работы с командой.

Новичок Днепра-1 Лукас Тейлор рассказал о подготовке ко второй половине сезона и об адаптации в клубе.

"Было несколько трудно, потому что здесь нет никого, кто говорил бы на португальском. Но все хорошо. Я уже знаю моих товарищей, и теперь со временем между нами должна возникнуть необходимая командная химия.

Первые две недели были тяжелыми. Мы много работали над физикой, но это было необходимо. Должны быть командой, и все делать одно дело.

Откровенно говоря, тренера понимаю не полностью. Нужно время. В свое время я играл в Украине в течение полугода, сейчас вернулся. Очень хорошо, что тренер говорит по-английски. У него есть терпение, и он много говорит со мной, Ди Франко, Гриффином.

Играть вместе с Адамюком ленче. Мы играли вместе как раз те самые полгода, хорошо знаем друг друга. Считаю, это хорошо для нас обоих, и мы можем воспроизвести кое-что из того, когда играли за Львов", – рассказал Лукас Тейлор в интервью официальному сайту клуба.

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