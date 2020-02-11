Украина

Форвард рад выступать в украинском чемпионате.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес заявил, что доволен своими выступлениями в Украине и хочет принести пользу национальной команаде.

"Если бы меня спросили меня, буду ли я когда-либо играть в Украине, я бы сказал, что у меня нет шансов. Однако оказалось, что я перешел в свой первого клуб – Металлург Донецк. Я начал забивать голы и тогда перешел в Динамо, а теперь в – Шахтере. Здесь всегда относились хорошо ко мне и моей семью.

У меня мало желания покинуть Украину, потому что привык к ней. Недавно мне сказали, что Рома, Милан и Дженоа хотят меня, но я предпочел остаться и подписать контракт с Шахтером еще на два года. Теперь я надеюсь оставить след в сборной Украины. Я был бы рад, если бы смог сделать что-то значимое на чемпионате Европы", – рассказал Мораес в интервью болгарскому изданию Топспорт.

В текущем сезоне Мораес провел 24 поединка в футболке "горняков", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.

Напомним, в декабре Мораес подписал новый контракт с Шахтером до конца 2021 года.

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