Украина

Защитник не подошел Шахтеру и оставшуюся часть сезона проведет в стане азовцев.

Игорь Кирюханцев отправился на зимний сбор вместе с Шахтером, но не смог впечатлить тренерский штаб и вернулся в Мариуполь.

Правый защитник уже принял участие в контрольном матче азовцев против Черноморца, выйдя на замену в конце поединка.

В этом сезоне Игорь Кирюханцев провел 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами.

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