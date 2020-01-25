Украина

Нападающий Шахтера рассказал о подготовке ко второй части сезона.

Жуниор Мораес рассказал про значение зимних сборов, а также вспомнил первые таковые для себя после перехода в УПЛ. Кроме того, нападающий отметил, что не готовится к сборам из-за хирургического вмешательства на лице.

"Зимние сборы - в первую очередь, это сложнейшая работа. Здесь у тебя есть время на подготовку, и очень часто от того, как ты подготовишься на сборах, зависит физическая форма на протяжении всего сезона. В большинстве футболисты не любят сборы, потому что это и правда тяжелый труд, мало времени на восстановление, ты далеко от семьи… Однако все отдают себе отчет в том, насколько они важны для того, чтобы провести хороший сезон.

Помню ли первые сборы с украинской командой? Да, конечно же! Они очень отличались от того, к чему я привык в Бразилии. Сейчас к нам прибывают молодые игроки, и для них это вообще непросто. Когда-то и я был в их положении. Но нужно действительно хорошо подготовиться, чтобы добиться своих целей в будущем.

Это у меня в первый раз, когда я прибыл на сборы, не тренируясь и не готовясь к ним. Причина в перенесенном хирургическом вмешательстве на лице. Так что я чувствую себя на чуть более низком физическом уровне по сравнению с другими ребятами, но стараюсь заниматься усерднее, бегать, жертвовать собой и надеюсь, что через три-четыре дня буду в одних кондициях с остальными", — приводит слова нападающего официальный сайт Шахтера.

Напомним, что сборы с командой не будет проходить Соломон — израильтянину придется три месяца восстанавливаться от травмы.