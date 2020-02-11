Украина

Хорват отметил высокую результативность киевлян на сборе.

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о своем самочувствии и подготовке команды ко второй половине сезона.

"Во время матча я пошел на высокий мяч, выпрыгнул, а соперник "подсел" под меня, я неудобно приземлился на спину, а после почувствовал боль. Но это несерьезное повреждение, один день потренируюсь индивидуально. Надеюсь, уже завтра вернусь в общую группу.

"Не помню, когда на сборах мы забивали столько голов. Практически в каждом матче. Только у Хайдука мы не выиграли. Мы выиграли в семи играх из девяти, забили много мячей. Для команды это важно, что мы забиваем много мячей, потому что у нас была проблема с реализацией. В этом нужно честно признаться. Не всегда мы так легко и много забивали. Нас радует такая высокая результативность. Понимаю, что на сборах результаты контрольных матчей – не самое важное, но это очень важно для атмосферы в команде. Забивать голы всегда приятно.

Конечно, всегда приятно забивать голы. Но я четыре матча провел на более атакующей позиции. Хотя раньше уже играл на этой позиции, и вполне комфортно чувствовал себя на ней. Рад, что удавалось забивать голы, ассистировать партнерам.

Мне понадобилось немало времени, чтобы вернуть былую форму. У меня была проблема с коленным суставом, воспаление. Но больше не хочу думать об этом. Сейчас очень хорошо чувствую себя и смотрю только вперед. Хочу быть в самой лучшей форме, чтобы помогать команде.

Первоочередная задача Динамо – попасть в Лигу чемпионов. Также наша задача – завоевать Кубок Украины. Мы должны двигаться к своим целям и улучшать свою игру", – рассказал Пиварич в интервью официальному сайту клуба.

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