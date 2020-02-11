Додо: У меня было небольшое растяжение голеностопа

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Бразилец готов покорять вершины с дончанами.

Защитник донецкого Шахтера Додо поделился своими впечатлениями после выхода сборной Бразилии на Олимпиаду-2020 в Токио. Футболист вместе с Майконом помогли "селесао" завоевать путевку на турнир.

"Замечательные впечатления! Мы очень уверенно провели весь турнир, не потерпели ни одного поражения, и нам удалось выполнить нашу главную цель – вывести сборную Бразилии на Олимпиаду-2020", — цитирует фулбека пресс-служба Шахтера.

"Команда показала себя с лучшей стороны. У нас много амбиций, мы хотим побеждать в каждом матче. Все это доказывает, что в нынешнем поколении сборной Бразилии U-23 много футболистов, которые могут справиться с задачей любой сложности".

Четыре года назад бразильцы становились победителями Олимпиады.

"Мы все верим, что сможем завоевать титул олимпийских чемпионов снова".

Во время пребывания в сборной Бразилии Додо получил повреждение.

"У меня было небольшое растяжение голеностопа, но я восстановился на 100 процентов и сейчас полностью здоров. Жду, когда присоединюсь к команде. У нас очень напряженный график весной, и мы должны показать себя с лучшей стороны", — завершил бразилец.

Также выступление сборной Бразилии в отборе к Олимпиаде прокомментировал Майкон, который удостоился чести надеть капитанскую повязку.