Украина

Тренер львовян рассказал о готовности команды ко второй половине сезона.

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился своим мнением о состоянии команды и ее готовности ко второй части сезона после спарринга с Мариуполем (1:1).

"На общефизическом занятии обращали внимание именно на физическую подготовку и общекомандную тактику. Важно, чтобы каждый из футболистов понимал, как должен действовать в той или иной фазе игры. Что-то у нас получается, что-то требует еще небольшой корректировки и доработки. По функциональным кондициям: в игре против Муры получили нагрузки – примерно по тайму. Вместе с сегодняшним спаррингом, наши игроки получили "плюс-минус" 90 минут игрового времени.

Лично для меня важно было проанализировать действия футболистов на фоне усталости, чтобы понять: какой есть в наличии "запас" энергии? Готовы ли они в критические моменты преодолевать эту усталость? Увиденное утвердило меня во мнении, что направление функциональной подготовки нами было выстроено правильно.

Вопросы по тактике всегда были, есть и будут. Нет предела совершенству. Всегда хочется видеть что-то лучше. Чаще всего тренеру чего-то не хватает. Это рабочий процесс. Успокаивает то, что проблем не вижу. Есть вопрос, да, но именно для этого мы работаем, тренируемся и стараемся совершенствоваться. В том числе в контрольных матчах, какие именно призваны для того, чтобы в боевых условиях наработки переносить из тренировочного процесса к игре. В общем, движемся вперед, работа дает свои плоды. Больше у нас получается, чем наоборот.

Скоро играть крайней спарринг на сборах, после чего возвращаемся в Украине. Запланировано несколько дней отдыха. Дальше – недельный цикл подготовки к игре с Олимпиком. Надеюсь, на фоне "свежести" наши футболисты продемонстрируют еще более добротную и продуктивную игру.

Не все новички адаптировались. Есть футболист – форвард, бразилец, игрок приличного уровня. Он быстро все "схватывает" и стремительно интегрируется. Но есть некоторые игроки, из этических соображений не буду называть фамилий, которым в этом плане пока труднее и времени на адаптацию надо больше. Уточню, это не плохие футболисты, а игроки с другой "школой футбола", которые играли ранее в командах с другой футбольной философией и структурой игры. Трудно приходится все это "ломать" и "перестраивать".

У нас есть своя система, модель игры, базовая стратегия. Но при подготовке к каждому матчу в чемпионате подходить тщательно и индивидуально, отталкиваясь от сильных-слабых качеств противника. Будем анализировать, изучать все нюансы и уже исходя из этого выбирать ту единственную модель игры, которая, на наш взгляд, будет эффективной. У нас в наличии несколько тактических вариаций, но отталкиваться принадлежит исключительно от конкретного оппонента", – приводит слова Меликяна официальный сайт клуба.

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