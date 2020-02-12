Украина

Президент киевского клуба пообещал предоставить официальные данные по зарплатам игроков.

Динамо U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА, уступив Динамо Загреб в серии пенальти (0:0, 3:4). Игорь Суркис, однако, верит, что у этих игроков есть будущее в футболе, если они продолжат работать.

"Я могу эмоционально оценивать, но мне кажется, что если они будут продолжать работать и переживут сегодняшнее обидное поражение, ведь пенальти – это лотерея, то у них есть будущее. Но нужно работать, работать и работать, не останавливаться", — передает слова Суркиса после матча корреспондент Football.ua Вадим Адаменко.

Также журналисты коснулись темы документов, которые издание "Украинская правда" называет зарплатными ведомостями Динамо. По информации издания, зарплаты футболистов в киевском клубе в декабре стартовали от 4 229 грн/месяц (Владислав Кучерук) до 20 647 (Сергей Сидорчук и Денис Гармаш).

"Документы по зарплатам Динамо? Мы опубликуем, мы сегодня все опубликуем. Почему Михайличенко зарабатывает меньше, чем Михайленко? Я не понимаю, почему. Сейчас опубликуем", — пообещал Игорь Суркис.