Украина

Хорватский специалист — о матче против Динамо U-19.

Главный тренер Динамо Загреб U-19 Игор Йовичевич высказал свое мнение о победе его команды в матче Юношеской лиги УЕФА против Динамо U-19.

"Загреб победил заслуженно. Была тактическая игра, и с того момента, когда мы начали разыгрывать мяч с помочью трех игроков, киевляне не сумели найти свой баланс, поэтому им не хватало футболиста в центре поля. До этого у нас были проблемы в атаке, не хватало креативности. Во втором тайме у нас был полный контроль. Конечно, пенальти — это лотерея, но мы победили заслуженно".

"Киевское Динамо — очень опасная команда, а рисунок игры был достойным. Костюк проделал отличную работу. С тактической точки зрения было трудно, даже сложнее, чем матч против Шахтера осенью".

Также хорватский специалист рассказал, наблюдает ли он за своей бывшей командой — Карпатами.

"Я вижу, что там не очень хорошая ситуация. Надеюсь, что со временем все решится. Думаю, что они удержаться в УПЛ, у них есть качество, чтобы они этого достигли. Вернуться в Карпаты? У меня сейчас есть контракт и я счастлив".

Также менеджер подтвердил, что хорваты играли в матче против киевлян вторым номером.

"Тренер должен понимать, какие ресурсы у него есть. У меня много травмированных. Было бы самоубийство, если бы я просил от игроков высокий прессинг. Играть вторым номером — это был наш план на игру. Можно контролировать ход матча без мяча", — сказал Йовичевич.

Ранее своим мнением о поединке поделился главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк.