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Football.ua выделяет наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

Очередной европейский уикенд готов принести зрителям море эмоций от матчей между ведущими командами. В английской Премьер-лиге сразятся Челси и Манчестер Юнайтед. В Серии А решать свои турнирные задачи в очных встречах будут Лацио и Интер, а также Аталанта и Рома. В Испании же Валенсия встретится с Атлетико, а Барселона – с Хетафе.

Football.ua предлагает ознакомиться с анонсами главных поединков приближающихся выходных.

Челси – Манчестер Юнайтед

Понедельник, 17 февраля, 22:00. Лондон, Стэмфорд Бридж. 26-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Матч Челси – Манчестер Юнайтед состоится уже в понедельник и на следующей неделе, но формально он относится к этому футбольному уикенду. Кроме того, он станет центральным в 26-м туре АПЛ и, вероятно, во всей Европе.

Обе команды претендуют на место в зоне Лиги чемпионов, но Челси пока выглядит более успешным в этой борьбе, хотя "синие" вполне могут и выпасть из первой четверки. МЮ отстает от лондонского клуба на шесть очков, хотя обойти их в турнирной таблице им может помочь, похоже, лишь чудо.

В текущем сезоне команды встречались между собой уже дважды, и в обоих поединках успех был на стороне подопечных Оле-Гуннара Солскьера. В матче первого круга Манчестер Юнайтед одержал дома разгромную победу со счетом 4:0, а в матче Кубка английской лиги "красные дьяволы" победили на выезде со счетом 2:1.

Валенсия – Атлетико

Пятница, 14 февраля, 22:00. Валенсия, Месталья. 24-й тур Примеры

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Очередной тур Примеры откроется центральным матчем на Месталье, где местная Валенсия примет Атлетико.

Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, однако им не хватает стабильности, чтобы решить свои задачи без проблем.

Пока Атлетико выглядит лучше в этой борьбе, но даже "матрасники" умудрились пропустить вперед Хетафе. Валенсия же идет на 7-м месте и на два пункта отстает от столичного клуба. Таким образом, этот матч вполне можно назвать "битвой за 6 очков".

Встреча первого круга на Ванда Метрополитано завершилась ничьей со счетом 1:1.

Боруссия Д – Айнтрахт

Пятница, 14 февраля, 21:30. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк. 22-й тур Бундеслиги

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Впечатляющая победная серия дормундской Боруссии в Бундеслиге завершилась обидным для команды поражением от Байера. "Шмели" дважды вели по ходу поединка, однако все равно не смогли удержать победу и потеряли три очка. Не проявил себя и молодой бомбардир команды Эрлинг Холанд.

Реабилитироваться за эту неудачу команда Люсьена Фавра может в домашней встрече с Айнтрахтом из Франкфурта, но сделать это им будет крайне непросто. "Орлы" набрали впечатляющую форму в новом году и в четырех матчах заработали десять очков. В случае продолжения успешных выступлений команда Ади Хюттера вполне может побороться за место в еврокубках.

В первом круге команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2, причем Боруссия упустила победу на последних минутах после автогола Дилэйни.

Вулверхэмптон – Лестер

Пятница, 14 февраля, 21:30. Вулверхэмптон, Молинью. 26-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Также в 26-м туре АПЛ стоит выделить матч между Вулверхэмптоном и Лестером. Команды, которые нельзя причислить к числу английских грандов, вполне успешно выступают в этом сезоне и претендуют на то, чтобы завершить сезон в зоне еврокубков. Лестер и вовсе является серьезным претендентом на третью строчку, что хоть и не станет для команды повторением сенсации чемпионского сезона, но будет очень достойным результатом.

В минувшем туре обе команды сыграли вничью, но их соперниками были Челси и Манчестер Юнайтед.

Барселона – Хетафе

Суббота, 15 февраля, 17:00. Барселона, Камп Ноу. 24-й тур Примеры

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Также в 24-м туре Примеры встретятся вторая и третья команды в турнирной таблице. Неожиданно третью строчку на данный момент занимает Хетафе, который на данный момент проводит серию из четырех побед кряду. Причем последней от "синих" пострадала Валенсия (3:0).

В этот раз соперник у команды Пепе Бордаласа выглядит намного более грозным, но нельзя сказать что, непобедимым. В четырех матчах под руководством Кике Сетьена "сине-гранатовые" одержали три победы, но каждая из них далась команде достаточно сложно. Проблем каталонцам прибавляют травмы двух важных нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые пропустят остаток сезона. Найти замену для них Барселоне пока не удалось.

Аталанта – Рома

Суббота, 15 февраля, 21:45. Бергамо, Атлети Адзурри д'Италия. 24-й тур Серия А

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Одним из центральным матчей тура в Серии А станет матч между Аталантой и Ромой. Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за четвертое место. На данный момент именно "черно-синие" занимают последнее лигочемпионовское место, опережая римлян на три пункта. Команда Джан Пьеро Гасперини воспользовалась двумя кряду осечками "волков" и обошла их турнирной таблице.

В матче первого круга Аталанта победила на выезде со счетом 2:0.

Лацио – Интер

Воскресенье, 16 февраля, 21:45. Рим, Олимпико. 24-й тур Серия А

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Наиболее интересным матчем 24-го тура Серии А станет дуэль Лацио и Интера на Стадио Олимпико. И римский, и миланский клубы воспользовались осечками Ювентуса и усилили свои позиции в борьбе за чемпионский титул. "Нерадзурри" обошли "старую синьору" по дополнительным показателям, а подопечные Симоне Индзаги приблизились к ним на расстояние одного пункта. Победа в этом матче может позволить "орлам" подняться на вершину.

Встреча команд в Милане в сентябре прошлого года завершилась минимальной победой Интера.

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