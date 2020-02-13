Назарина: Условия на сборах созданы прекрасные

Украина

Футболист позитивно оценивает качество подготовки команды ко второй части сезона.

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина прокомментировал контрольный поединок против ХБ Кеге (3:3) и рассказал о том, как проходит подготовка к весенней части сезона.

"Откровенно говоря, не ожидали, что против Кеге будет настолько насыщенный событиями спарринг. Здорово, что было много борьбы и хорошие скорости. Датчане очень достойно выглядели, против них было непросто играть. Однако такие товарищеские матчи и нужны именно для того, чтобы проявить свои проблемы и работать над их устранением", — приводит слова футболиста официальный сайт "львов".

"Прежде всего сборы предоставили возможность удачно подготовиться к весенней части УПЛ в физическом и тактическом плане. Тем более, что условия пребывания нашей команды в Турции действительно прекрасны. Считаю, что на 90% мы уже готовы, но у нас тут еще две тренировки и игра, поэтому к поединку против Днепра-1 будем готовы на все 100%. Каждый поединок здесь был по своему тяжелым, ведь играли под нагрузкой".

Заключительный контрольный поединок на сборах львовяне проведут против брестского Динамо — 14 февраля, в пятницу.

"В Украине болельщики наслышаны о брестском Динамо, пожалуй, прежде всего благодаря Артему Милевскому. Приятно будет сыграть против такой команды, чемпиона Беларуси. Уверен, что нас ожидает интересная игра".

Первый официальный матч в 2020-м Карпаты сыграют против Днепра-1 в УПЛ.

"Всегда приятно играть во Львове при поддержке собственных болельщиков, поэтому очень хорошо, что волей календаря мы первый официальный матч в 2020 году проведем именно на родном стадионе Украина. Тем более, что эта встреча будет для нас сверхважной, несмотря на неудачные результаты в осенней части УПЛ. Надеюсь, что несмотря на погоду придет много наших болельщиков, которые нас преданно поддерживают, а мы постараемся показать красивую игру и получить результат. Мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице", — заключил игрок.

Ранее новичок Карпат Антон Каниболоцкий поделился впечатлениями от переезда во львовский клуб.