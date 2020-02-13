Украина

Билеты на поединок можно приобрести только в Интернете.

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши в рамках подготовки к предстоящему Евро-2020. Поединок состоится в Хожуве 31 марта и начнется в 20:45 по местному времени.

Как сообщает официальный сайт УАФ, уже стартовала онлайн продажа билетов на матч, которая продлится до 3 марта. Приобрести билеты можно только на сайте ticketsbox.com по указанной ссылке.

Ранее сообщалось, что Украина узнала двух новых соперников для подготовки к Евро-2020, которыми стали Северная Ирландия и Израиль.

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