Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.
Динамо Киев U-19 — Динамо Загреб U-19
13 февраля 2020, 16:59
Киевское Динамо U-19 встречалось с загребским Динамо U-19 в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.
Команды не смогли выявить победителя по итогам двух таймов (0:0), а в серии пенальти Динамо Загреб оказалось более удачливей и выбило киевлян из розыгрыша турнира.
Смотрите обзор матча Динамо К U-19 - Динамо З U-19:
Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4 в серии пенальти)
Динамо Киев: Нещерет – Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко – Волошин, Билошевский, Бодня (Надольский, 57) – Цитаишвили, Исаенко, Шулянский (Близниченко, 74).
Динамо Загреб: Йосипович – Хрвой, Шутало, Гвардиол, Юришич – Коцар, Франьич, Юларджия – Янкович, Шипош, Карриса.
Предупреждения: Билошевский, Цитаишвили – Шипош, Франьич, Йосипович.