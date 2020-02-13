Football.ua предлагает вашему вниманию репортаж с матча 1/16 финала ЮЛУ, по итогам которого киевляне покинули турнир.
Киевское Динамо U-19 завершило свой путь в Юношеской Лиге УЕФА на стадии 1/16 финала, проиграв на своем поле одногодкам из загребского Динамо.
Интрига сохранялась до последней минуты встречи, а победитель выявлялся в серии пенальти, где киевляне оказались менее удачливее. YouTube-канал Бей-Беги посетил данный поединок и в новом выпуске поделился своими впечатлениями.
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