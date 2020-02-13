Украина

Стали известны условия аренды клубом прилегающей к арене территории.

Львовский городской совет одобрил решение передачи в аренду Карпатам прилегающей к стадиону Украина земли на 8 лет, сообщает Форпост.

Общая площадь территории составила 8,1 гектара. Источник утверждает, что Карпаты будут платить городу 2,15 миллиона гривен в год.

Таким образом, общая цена за 8 лет составит 17,2 миллиона гривен. Арендное соглашение сопровождается обязательством горсовета создать Народную команду Карпаты и бесплатную передачу корпоративных прав территориальной общине города.

Благодаря этому, Карпаты смогут и дальше в льготном порядке использовать инфраструктуру стадиона Украина, а также тренировочные поля. Горсовет, в свою очередь, обещает вкладывать средства в развитие детского футбола.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.