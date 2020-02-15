Украина

Тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал заключительный спарринг на сборах в Турции.

Алексей Михайличенко подвел предварительные итоги подготовке к весенней части сезона-2019/20.

"Была ли наша работа на сборах успешной — покажут чемпионат и Кубок Украины, – цитирует главного тренера официальный сайт Динамо. – Все, что мы планировали, мы сделали. Все спарринги были качественными. Удалось и проверить себя в деле, и получить необходимую нагрузку. Но на этом работа не заканчивается, будем продолжать ее в Киеве по ходу сезона".

«Спарринг против тбилисского Динамо был очень ценным. Удалось проверить себя в противостоянии с быстрым и техничным оппонентом, было очень много единоборств один в один. Порой не все получалось, но мы старались отработать как длительное владение мячом, так и быстрый выход из обороны в атаку".

"На данный момент у нас практически на каждой позиции есть конкуренция, и это очень хорошо. Скоро будет полностью готов Цыганков, есть хороший резерв: Сирота, Романчук, Забарный, Цитаишвили, Вивчаренко... Хватит ли этого кадрового потенциала — покажет время".

Первый официальный матч Динамо проведет против Ворсклы в 19-м туре первенства УПЛ 22 февраля.

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