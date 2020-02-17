Украина

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко подвел итоги подготовки на сборах в Турции.

Днепр-1 обыграл Динамо Батуми в товарищеском матче.

"Приятно завершить сбор победой. Это действительно так. Мы попали в трудную ситуацию из-за вируса, и ребятам пришлось играть два матча подряд. Было сложное физическое испытание. Но сыграли дисциплинированно, в некоторых моментах повезло. В целом, хорошая игра получилась".

"Если на первом сборе был лишь один гол после индивидуального прохода Супряги, то сейчас мы создаем моменты. И сегодня, и вчера были моменты. Нам нужно сбалансировать игру, не позволять создавать моменты после собственных простых ошибок. Надо улучшить стандартные положения в обороне. На это еще есть время", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Динамо Батуми.

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