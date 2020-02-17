Десна в рамках товарищеского поединка на сборах в Турции сыграла против Витебска. Подопечные Александра Рябоконя ушли на перерыв с комфортным преимуществом в счете благодаря голам Мостового и Тотовицкого.

Во второй половине игры голеодорские обязанности на себя взял Денис Фаворов, который отметился дублем.

Десна — Витебск 4:0

Голы: Мостовой, 27, Тотовицкий, 31, Фаворов, 72, 90

Десна: Паст — Старенький (Фаворов, 46), Імереков (Западня, 80), Тамм (Ермаков, 71), Мостовий (Кузик, 46, Белич, 87) — Домбровский (Гитченко, 75), Арвеладзе (Хлебас, 73), Картушов (Демьяненко, 80), Гуцуляк (Конопля, 71) — Тотовицкий (Мочуляк, 80), Филиппов (Будковський, 73)

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