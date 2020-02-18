Украина

Хорват рассказал об адаптации в луганском клубе.

"Считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Теперь, думаю, команда готова к возобновлению чемпионата. Уверен, что у нас очень хорошая команда. Теперь мы должны сосредоточиться на играх чемпионата. Не знаю, что даже еще больше сказать.

Меня очень хорошо встретили. Рад присоединиться к Заре. Могу сказать об атмосфере в команде то, что все мы друг за друга. Все вместе. Повторю, что все мы проделали огромный и хороший объем работы. Поэтому мне все нравится.

Мне помогает и объясняет некоторые нюансы Никола Василь. Он в команде дольше, чем я. Все уже знает. В курсе всего, что необходимо и на что нужно обращать внимание. Помогает мне, в общем, довольно много.

Все готовы к официальным играм. Я думаю, команда хорошо провела подготовительный процесс. Уже на этой неделе нам предстоит первый матч против Мариуполя. Мы в ожидании", – рассказал Цвек в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Заря подписала Цвека в январе, заключив с ним контракт на два с половиной года.

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