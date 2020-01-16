Украина

Ловро Цвек продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

Заря подписала контракт на два с половиной года с полузащитником Ловро Цвеком — сообщил официальный сайт луганского клуба.

24-летний хорват может действовать как в опорной зоне, так и на правом фланге полузащиты. В Заре Ловро будет выступать под номером 4.

Ранее Цвек защищал цвета Целье, Заврча, Алюминия (все — Словения) и Сеницы (Словакия). В его послужном списке 2 матча за молодежную (U-20) сборную Хорватии.

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