Украина

Возвращение на футбольное поле запланировано к началу апреля.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.

По информации официального сайта "бело-синих", игрок пока не готов к возвращению на футбольное поле.

По предварительным прогнозам, возвращение защитника стоит ожидать к началу апреля. Соответственно, в ближайшем поединке против полтавской Ворсклы игрок сыграть не сможет.

Напомним, в лазарете Бурда находится с сентября прошлого года, после того как в выездном матче против Ворсклы (5:0) игрок получил повреждение передней крестообразной связки.

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