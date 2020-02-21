Украина

Защитник днепрян дал комментарий накануне игры против команды Санжара.

Днепр-1 вернется к официальным поединкам игрой с Карпатами в рамках 19 тура чемпионата Украины. Сергей Логинов считает, что нужно набирать три очка и отталкиваться от результата.

"Насколько хорошо подготовились? Это уже покажут официальные матчи. На мой взгляд, сборы в Турции прошли плодотворно. Контрольные матчи для нас заканчивались с разными результатами, но они для того и есть, чтобы смотреть, в каких компонентах игры нам следует добавлять в первую очередь.

Игра против Карпат? Все ребята настраиваются серьезно, у всех боевой настрой. Нам надо сыграть как можно лучше и взять максимум очков. Первая игра для нас будет очень важной. Надо набирать максимум очков и от этого уже дальше отталкиваться", — приводит слова Сергея Логинова официальный сайт Днепра-1.

Начало матча Карпаты — Днепр-1, который состоится в воскресенье, 23 февраля, запланировано на 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.