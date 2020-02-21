Украина

Полузащитник днепрян прокомментировал сборы, а также рассказал про важность доверия тренерского штаба.

Арсений Батагов считает, что результаты на сборах было неудовлетворительные, но работу команда провела хорошую.

"Результатами контрольных матчей мы не сильно довольны, ведь у нас было только две победы, но что касается физических нагрузок, то мы очень хорошо поработали, проделав большой объем работы. Теперь все это мы будем переносить на чемпионат Украины.

Для меня очень важно доверие тренерского штаба. Любой футболист должен чувствовать, что ему доверяют, и тогда он будет приносить результат на поле", — приводит слова Батагова официальный сайт днепрян.

Начало ближайшего матча Днепра-1 против Карпат, который состоится в воскресенье, 23 февраля, запланировано на 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.