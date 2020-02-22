Украина

Датчанин поделился своими планами на ближайшее время.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о том, как чувствует себя после восстановления от перелома лодыжки, и заявил о желании оправдать ожидания руководства киевского клуба.

"Я жил в аду около года, но теперь все закончилось. Чувствую себя замечательно. Никогда не был в настолько хорошей форме. Кажется, что у меня новая лодыжка.

Я ничего не должен клубу, моя травма не была намеренной, я сломал лодыжку в борьбе за клуб. Но я ощущаю определенную необходимость доказать, что я стою этих денег.

Не могу сказать, сколько я зарабатываю, но я переходил в такой клуб, как Динамо, не ради зарплаты на уровне Дании. Поэтому я горю желанием оправдать возложенное на меня доверие.

В этом сезоне дела у команды складываются не лучшим образом, особенно учитывая ужасное выступление в Лиге Европы. Динамо считает себя клубом уровня Лиги чемпионов, а мы уже вылетели из Лиги Европы. Это плохо", – рассказал Дуэлунд в комментарии порталу B.T.

По информации источника зарплата, датчанина в киевском клубе составляет 1,6-2 млн евро в год.

Дуэлунд выступает в составе Динамо с 2018 года. Всего в футболке "бело-синих" 22-летний игрок провел 13 поединков, отличившись одним голом.

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