Украина

Беньямин уже в добавленное время позволил киевлянам вырвать победу над гостями из Полтавы.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич в 19-м туре чемпионата Украины отметился не только красивым, но и крайне важным голом в воротах Ворсклы.

Дмитрий Резник сделал сэйв после удара Назария Русина, однако мяч полетел в сторону Вербича, и Беньямин боковыми ножницами отправил мяч в ворота на 90+1 минуте игры.

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Это позволило Динамо выиграть 2:1 и вернуться на вторую строчку в турнирной таблице. После 19 туров "бело-синие" опережают Зарю на два очка. Следующий матч киевляне проведут 28 февраля против Днепра-1 на выезде.