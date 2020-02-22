Украина

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов — о матче против Динамо.

Ворскла на выезде уступила Динамо на последних минутах игры.

"Приятно за наших футболистов. Они вышли на матч и старались играть, не уступить в борьбе. Конечно, в психологическом плане обидно пропускать на последней минуте. Если бы мы проигрывали в первом тайме — и так бы и закончили, то я бы не так расстроился. Но мы могли вырвать ничью. Ведем борьбу за выживание, поэтому для нас каждое очко — на вес золота. Футболистам я благодарен. Было видно, что они старались, единственное — где-то уступали сопернику в мастерстве".

"Мы брали футболистов на те позиции, которые нуждались в усилении. Рассчитываем на них. Конечно, хотелось бы взять еще кого-то, но этого не позволяет финансовая ситуация. Хотели убрать шесть человек, четыре ушли, двое остались, потому что не могут найти новый клуб. Чтобы кого-то пригласить, нужно освободить заявочный лист. А те игроки, которых мы пригласили, думаю, помогут команде".

О состоянии газона:

"Мы приехали с корабля на бал. У нас был месяц сборов в Турции. Поля там лучше, чем в Полтаве. Грех жаловаться на поле динамовского стадиона. До этого, как я слышал, поле было немного вязким, а сегодня подсохло. Мы играли в футбол, что могли, то показали по-максимуму. Повторюсь, где-то уступали в мастерстве и в психологическом плане. Вылезти из ямы — всегда труднее, чем находиться в середине турнирной таблицы. Футболистами я сегодня доволен. Мы потеряли очко, но в следующей игре можем его заработать", — приводит слова Юрия Максимова официальный сайт Динамо.

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