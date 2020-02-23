Украина

Коллектив Руслана Костышина сумел показать характер, забив решающий мяч в компенсированное время (2:1).

Украинская Премьер-лига уже сутки как вернулась к своему розыгрышу после затяжной зимней паузы. Перед уходом на каникулы, команды-участницы успели обозначить достаточно ясную картину дальнейших перспектив и зон борьбы. В то время как в верхней шестерке остался лишь один свободный слот для желающих, в число которых входит Колос из села Ковалевка, между оставшимися пятью наиболее успешными командами — Александрия в их числе — будет вестись борьба за право занять место главного преследователя донецкого Шахтера.

Подопечные Владимира Шарана ушли на перерыв при отставании от киевского Динамо на три пункта, параллельным курсом досрочно завершив свое участие в розыгрыше еврокубков. И если в национальном Кубке "полиграфам" еще предстоит сыграть в четвертьфинале против "бело-синих" в начале марта 2020-го года, то очное противостояние с Динамо в УПЛ для них запланировано лишь на последний тур первого этапа розыгрыша.

Пока же, Александрии предстояло сыграть против Колоса, перед которым поставлена задача пробиться в верхнюю половину турнирной таблицы. Серьезное подспорье для этого у подопечных Руслана Костышина появились в результате осечки Мариуполя в игре против луганской Зари (1:2), ставшей первым матчем чемпионата после зимней паузы.

Удивить качественной и содержательной игрой в первом тайме отчетного поединка ни одной из команд так и не удалось. Все старания футболистов сводились к безадресным подачам с флангов или забросов из глубины поля в штрафную, где кто-то из форвардов должен был цепляться за мяч. Применение дальнобойной артиллерии тоже не помогло, а за 45 игровых минут мяч так ни разу и не пошел в створ ворот, что облегчило участь голкиперов. Александрии не хватало банальной идеи в завершающей трети атак. В то же время, Колос старался избежать получение стандартов соперником, дабы обезопасить себя от возможного подключения Банады.

Все, что не сказали команды в первой половине, им удалось воплотить в оставшееся время поединка. Не успели игроки Колоса ввести мяч в игру ударом из центра поля, как им удалось подойти к чужим владениям. Через ноги Павла Ориховского, владение перешло на подступы к штрафной Панькива для Евгения Смирного, который не стал затягивать с исполнением прицельного удара под основание ближней штанги.

Окончательную ясность в судьбу встречи внесли ошибки центров обороны обеих команд. Вначале, ошиблись защитники гостей, когда Петров не смог попасть по мячу во время заброса Дубры со своей половины поля, что мигом создало возможность для Ситало обойти на скорости голкипера, уложить Гавриша ложным замахом, и пробить по пустым воротам — гроссмейстерский гол! А уже в компенсированное время, Дубра увлекся игрой на правом фланге, пропустил себе за спину рывок Кожушко, которому не составило труда затем выдать передачу на пустые ворота для Смирного.

Помимо непосредственно результативных моментов, в игре присутствовало также одно спорное решение арбитра о не назначении пенальти в ворота Колоса за попадание мяча в локоть Кириллу Петрову внутри штрафной площадки. Гости, преимущественно, отвечали соперникам путем дальних ударов, во время одного из которых Богданов мог вполне стать автором гола тура, однако лишь потянул мышцу внутренней поверхности бедра, а Панькив справился с его выстрелом под перекладину. Вот так Александрия и пропустила коллектив Костышина в верхнюю половину турнирной таблицы.

В следующем туре Александрии предстоит провести выездной поединок против ФК Львов, а Колос на поле киевской "Оболонь-Арены" будет принимать львовские Карпаты.

Александрия — Колос - 1:2

Голы: Ситало, 61 — Смирный, 46, 90+2



Александрия: Панькив — Банада, Дубра, Бабогло (Бухал, 52), Шендрик — Гречишкин — Задерака (Протасов, 52), Грицук, Довгий (Устименко, 78), Третьяков — Ситало.



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов (Задоя, 90+3), Ориховский — Ильин, Смирный, Морозко (Вильхамссон, 71) — Бондаренко (Кожушко, 80).

Предупреждения: Бабогло, Довгий, Ситало — Петров, Бондаренко, Волынец, Смирный.