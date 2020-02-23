Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата Украины от Колоса.

Владимир Шаран читает, что главной причиной поражения от Колоса в матче 19-го тура первенства УПЛ стала низкая самоотдача некоторых футболистов.

"Всем известны причины, по которым мы оказались в сложном положении накануне матча, – сказал тренер Александрии на послематчевой пресс-конференции. – Мы не могли рассчитывать на десятерых игроков: троих не смогли заявить, трое дисквалифицированы, остальные травмированы".

"В матче против Колоса мы делали ставку на бойцовские качества, преимущество в росте и "стандарты", поскольку сейчас качество полей оставляет желать лучшего. Увы, это не сработало, хотя более справедливым результатом была бы ничья".

"Я недоволен некоторыми футболистами, которые не продемонстрировали самоотдачу и оказались неспособными воспринять то, что мы говорили в перерыве. Кое-кто из них не достоин не то что играть, а тренироваться в Александрии".

После поражения в 19-м туре Александрия делит с Десной 4-5 места, но уступает конкурентам по разнице забитых и пропущенных мячей.

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