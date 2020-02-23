Украина

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал победу над Александрией в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Руслан Костышин остался доволен качеством игры Колоса на выезде против Александрии и завоеванными тремя очками.

"В Александрии сложно играть всем, – сказал тренер Колоса на послематчевой пресс-конференции. – Хозяева всегда действуют очень агрессивно, в атакующем стиле, постоянно прессингуют. Я очень рад, что нам удалось выиграть, но еще больше меня порадовало качество игры моей команды".

"На этот сезон перед нами президент поставил задачу занять место не ниже восьмого. Постараемся это задание выполнить, но если удастся подняться выше — мы не против".

Обыграв Александрию, Колос обошел Мариуполь и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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