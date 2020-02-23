Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка УПЛ

В матче 19-го тура УПЛ Колос обыграл на выезде Александрию со счетом 2:1. Единственный гол хозяев забил Артем Ситало, а у "хлеборобов" дублем отличился Евгений Смирный.

Благодаря этой победе Колос поднялся на 6-ю строчку и приблизился к Александрии на расстояние 10 оков.



Александрия — Колос 1:2

Голы: Ситало, 61 — Смирный, 46, 90+2

Александрия: Панькив — Банада, Дубра, Бабогло (Бухал, 52), Шендрик — Гречишкин — Задерака (Протасов, 52), Грицук, Довгий (Устименко, 78), Третьяков — Ситало.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов (Задоя, 90+3), Ориховский — Ильин, Смирный, Морозко (Вильхамссон, 71) — Бондаренко (Кожушко, 80).

Предупреждения: Бабогло, Довгий, Ситало — Петров, Бондаренко, Волынец, Смирный.

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