Рябоконь: Положительное, положительное отношение к VAR!

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Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал итог матча с Шахтером.

Шахтер спасся от потери очков в матче против Десны в 19-м туре УПЛ.

"Тяжелое начало весенней части у нас получается. Хороший соперник, сложный матч. Были шансы не проиграть. Наверное, победил сильнейший".

О своем отношении к VAR:

"Положительное, положительное отношение к VAR! Я просто так глубоко и тонко не знаю правил. Мяч отскочил от защитника к нашему игроку, в другую сторону... Время покажет. Если это справедливо отменили, значит, хорошо, что VAR есть. Но есть и сомнение, что это справедливо. Получается небольшой облом. Но большие команды переживали это не раз, и тот же Шахтер".

"Сегодня перед матчем вспоминали с тренером хозяев матчи с Бенфикой и Аталантой. Там был не один момент, где VAR решил не в ту сторону: и связанный с красной карточкой, и когда не дали вторую желтую, и при забитых мячах… Все это переживают, и мы переживем. Неприятно проигрывать в компенсированное время, за пару минут до свистка. Много минут добавили. Сражались до конца, но так получилось. Последние минуты и секунды тоже нужно уметь играть. Мастерство проявили футболисты Шахтера и взяли три очка", — приводит слова Александра Рябоконя официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Десна.