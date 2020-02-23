Украина

Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной.

Шахтер смог добыть победу над Десной благодаря голу Марлоса пяткой в компенсированное время матча.

При этом в поединке впервые в истории чемпионатов Украины был отменен гол с нарушением правил в ворота Шахтера благодаря системе VAR.

Шахтер — Десна 1:0

Гол: Марлос, 90+4



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) — Степаненко, Патрик — Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка — Мораес.



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) — Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой.

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